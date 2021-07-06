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المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم 

منذ 32 دقيقة
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المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم 

المدينة المنورة (صدى):
سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 46 درجة مئوية، وأقل نسبة رطوبة بواقع 20، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة في المملكة بواقع 26 درجة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في معظم مناطق المملكة، متوقعا سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، عسير، جيزان ، الباحة،مكة المكرمة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى نشاط الرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

 

وأبان التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، حيث تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

الباحة
نجران
مكة
المدينة المنورة
السودة
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس رياح نشطة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130216
منذ دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
واضح*** وصريح***
1-متستر، 2-خائن، 3-وجبان،
طالب ثانوي
صحيح الكذب ببلاش كذاب الرياضه مكلم الموتى
.فكر آخر
بطل يامرابط
ناسي
شامل كامل وافي .. الله يقويكم وينصركم على المساكن !!!!!!!!!!! فاهم اللي كاتبه ؟

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