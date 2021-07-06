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سائق ينجو من موت محقق بعد سقوط شجرة ضخمة
منذ 4 ساعات
960
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
واضح*** وصريح***
1-متستر، 2-خائن، 3-وجبان،
طالب ثانوي
صحيح الكذب ببلاش كذاب الرياضه مكلم الموتى
.فكر آخر
بطل يامرابط
ناسي
شامل كامل وافي .. الله يقويكم وينصركم على المساكن !!!!!!!!!!! فاهم اللي كاتبه ؟
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