مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 10971 نقطة (- 30 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.6 مليار ريال.
وتراجع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" بنسبة 1 % عند 111.80 ريال و119.60 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"بنك الرياض" و"إس تي سي" و"المراعي" و"اتحاد اتصالات" و"المواساة" و"سليمان الحبيب" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
وتصدر سهم "ذيب" تراجعات اليوم بنسبة 3 %.
في المقابل، صعد سهما "السعودية للكهرباء" و"بترورابغ" بنسبة 4 % عند 25.60 ريال و25.10 ريال على التوالي.
وسجلت أسهم "معادن" و"باعظيم" و"ام آي اس" و"بحر العرب" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، صعد صندوق "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 6 % عند 12.76 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.