"جوّي TV" تطلق في يوليو باقة برامج جديدة وتثري "موسم الأضحى"

الرياض (صدى):
اطلقت إنتغرال الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة جديدة من البرامج المنوّعة والحصرية لشهر يوليو وموسم عيد الأضحى المبارك على منصّتها الترفيهية "جوّي TV "، تواكب من خلالها تطلعات وتفضيلات المشاهدين من جميع الفئات.
وتتضمن البرامج أكثر الأفلام انتظاراً وهو فيلم الأكشن الكوميدي المصري الحصري "ديدو"، الذي يُعرض للمرة الأولى على منصة رقمية بعد طرحه في دور السينما. وستبدأ منصة "جوّي TV" بعرضه في 19 يوليو، احتفاءً بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث ستكون فرصة مناسبة للجمهور لمشاهدة الفيلم مع العائلة والأصدقاء كجزء من احتفالات العيد.
كما سيتم عرض فيلم الإثارة والجريمة البرازيلي - اللبناني الشهير "المحطة الأخيرة" الذي سيُبث حصريًا على المنصة ابتداءً من 8 يوليو، ومسلسل الأكشن والمغامرة الخليجي "لوحة مائلة" الذي سيتم إطلاقه على المنصة في 15 يوليو.
علاوة على ذلك، ستنقل "جوّي TV" من StarzPlay المسلسل الكوميدي الأمريكي "Flatbush Misdemeanors"، والموسم الأول من سلسلة الدراما والجريمة "Power Book 3 - Raising Kanan”. كما ستنقل بعض البرامج التي تبثها شبكة FOX+ وهي: الدراما الرومانسية البريطانية "The Best Exotic Marigold Hotel"، وفيلم الحركة الكوميدية " SPY"، وفيلم الحركة الدرامي"I Robot" .
ولعشاق الاستكشاف والمغامرة، ستقدم "جوّي TV" خلال يوليو مجموعة من البرامج التي تقدمها discovery+ ومنها Shark Week الذي يقدم مجموعة مختارة من العروض التي تسلط الضوء على أحدث الاكتشافات المتعلقة بهذه الأنواع الغامضة، بالإضافة إلى سلسلة وثائقية لاستكشاف المحيط "The Swim"، والموسم الثاني من "Deadliest Catch Bloodline" الذي يستكشف مواقع الصيد الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
واعتباراً من 13 يوليو، سيستطيع كل المشاهدين في الكويت والبحرين مشاهدة محتوى discovery+ من خلال خدمة الدفع الإلكتروني المباشر DCB، التي ستكون متاحة أيضًا في بلدان أخرى بدءًا من التاريخ نفسه عبر بطاقة الائتمان فقط.
ولأنها المنصة الترفيهية الرقمية الأولى في المملكة العربية السعودية والمفضلة في المنطقة، تقدم "جوّي TV" برامج منوعة تناسب العائلات التي تبحث عن تجربة ترفيهية مميزة وفريدة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.