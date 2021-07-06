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أمير القصيم: صندوق القصيم الوقفي سيكون له أبعاداً إيجابية لدعم الأعمال الإجتماعية والخيرية 

منذ 11 ساعة
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أمير القصيم: صندوق القصيم الوقفي سيكون له أبعاداً إيجابية لدعم الأعمال الإجتماعية والخيرية 

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن صندوق القصيم الوقفي ، سيكون له أبعاداً إيجابية من خلال تنميته وإدارته وفق حوكمة و عمل مؤسسي ، بما يحقق النفع والأداء العالي لمخرجات الصندوق.

واشار سمو أمير القصيم بأن مخرجات صندوق القصيم الوقفي سيتولى تنمية الأصول والأموال ويصرف ريعها على الحاجات المجتمعية والتنموية للمنطقة بما يقرره المجلس ووفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية واللوائح ذات العلاقة بالمملكة , ومن خلال استثمار وتنمية الأوقاف وتقديم كل ما يخدم المنطقة وأهلها من خلال هذا الوقف.

وأضاف سموه أن إيجاد مثل هذا الصندوق هو تحقيقاً للأهداف المنشودة من خلال دعم الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، منوهاً بما شاهده واطلع عليه من أعضاء المجلس من أعمال وأفكار متميزة لخدمة المجتمع المحلي في منطقة القصيم ، متمنياً أن تكون هذه الأعمال داعمة لكل الجوانب الخيرية والاجتماعية المرتبطة بأهداف الصندوق.

وكان سمو أمير القصيم رئيس مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي قد ترأس في مكتبه بالإمارة اليوم ، اجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء المجلس .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس التي يأتي في مقدمتها المصادقة على الميزانية التقديرية للصندوق ، واستعراض مدى التقدّم في خطة التنفيذ المقترحة في بداية أعماله بهذا الشأن.

كما تضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مراحل التجهيز النهائية لمقر الصندوق الجديد ، بالإضافة لعددٍ من البنود الأخرى المرتبطة بأنشطة الصندوق ودوره بالمجال التنموي الاجتماعي في المنطقة.

 

 

القصيم
أمير القصيم
صندوق القصيم الوقفي

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وقع في شر اعماله
محسن
انا لي سنتين اقصد البنك وسياره تالف للحين اقصد عشان متاخر 15 يوم ماعطيتهم الاوراق وانا منقلب فيه احد يفيدني فزعتكم
ابو محمد 😎 ✍️
اللي اطلقه ماهو بخير ..
د محمد ماجد بخش
لا هذه تحسبها نصف تنكة سمنة بتنقلها لأمها من غير تكاليف شحن ونقل وتأمين وخرابيط ٢٠١٠
رااايق
كلووو راح يبان ** والكلام ببلاش ***!!!

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