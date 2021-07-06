شخص يتعرض للابتزاز ونشر فيديوهات إباحية له مع 20 امرأة

القاهرة (صدى):
ضبطت أجهزة الأمن المصرية أحد الأشخاص اعتاد تصوير ضحاياه من السيدات أثناء ممارسته الرذيلة بأن يقوم بإخفاء وجوه بعضهن؛ حيث وجد له فيديوهات إباحية مع 20 امرأة.
واتضح أن هناك 4 متهمين آخرين استولوا على هذه الفيديوهات وطلبوا الشخص بمبالغ مالية نظير عدم نشر هذه الفيديوهات على التواصل الاجتماعي وفضح أمره، ورفض دفع أي مبالغ مالية لهم.
وبعد ذلك أقدم المتهمين على إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشروا هذه المقاطع على الحساب في محاولة للضغط على المتهم والضحايا؛ حيث تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.