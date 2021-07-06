نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شخص يتعرض للابتزاز ونشر فيديوهات إباحية له مع 20 امرأة

منذ 33 دقيقة
804
1
شخص يتعرض للابتزاز ونشر فيديوهات إباحية له مع 20 امرأة

القاهرة (صدى):
ضبطت أجهزة الأمن المصرية أحد الأشخاص اعتاد تصوير ضحاياه من السيدات أثناء ممارسته الرذيلة بأن يقوم بإخفاء وجوه بعضهن؛ حيث وجد له فيديوهات إباحية مع 20 امرأة.

واتضح أن هناك 4 متهمين آخرين استولوا على هذه الفيديوهات وطلبوا الشخص بمبالغ مالية نظير عدم نشر هذه الفيديوهات على التواصل الاجتماعي وفضح أمره، ورفض دفع أي مبالغ مالية لهم.

وبعد ذلك أقدم المتهمين على إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشروا هذه المقاطع على الحساب في محاولة للضغط على المتهم والضحايا؛ حيث تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

 

مصر
ابتزاز
ممارسة الرذيلة
فيديوهات إباحية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14501
منذ دقيقتين
وقع في شر اعماله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وقع في شر اعماله
محسن
انا لي سنتين اقصد البنك وسياره تالف للحين اقصد عشان متاخر 15 يوم ماعطيتهم الاوراق وانا منقلب فيه احد يفيدني فزعتكم
ابو محمد 😎 ✍️
اللي اطلقه ماهو بخير ..
د محمد ماجد بخش
لا هذه تحسبها نصف تنكة سمنة بتنقلها لأمها من غير تكاليف شحن ونقل وتأمين وخرابيط ٢٠١٠
رااايق
كلووو راح يبان ** والكلام ببلاش ***!!!

أخر الأخبار

«الصحة»‏ توضح تعليمات يجب اتباعها عند العزل المنزلي
«الصحة»‏ توضح تعليمات يجب اتباعها عند العزل المنزلي
منذ 4 دقائق 1063
شخص يتعرض للابتزاز ونشر فيديوهات إباحية له مع 20 امرأة
شخص يتعرض للابتزاز ونشر فيديوهات إباحية له مع 20 امرأة
منذ 33 دقيقة 804
الكشف عن قائمة الأخضر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
الكشف عن قائمة الأخضر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
منذ 38 دقيقة 1876
التأمينات: 168 ساعة عمل مرن شرط احتساب شهر اشتراك في فرع المعاشات
التأمينات: 168 ساعة عمل مرن شرط احتساب شهر اشتراك في فرع المعاشات
منذ 44 دقيقة 1738
النقابة العامة للسيارات تعلن عن وظيفة مرشد لحافلات نقل الحجاج
النقابة العامة للسيارات تعلن عن وظيفة مرشد لحافلات نقل الحجاج
منذ 49 دقيقة 1598
الموافقة على شمول غير السعوديين بعضوية هيئة المحامين
الموافقة على شمول غير السعوديين بعضوية هيئة المحامين
منذ 54 دقيقة 1684
تفاصيل السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء الرياض
تفاصيل السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء الرياض
منذ 59 دقيقة 2031
«الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة
«الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة
منذ ساعة 1687
أحد أندية دوري المحترفين يخطط لضم ثنائي الزمالك براتب مغري
أحد أندية دوري المحترفين يخطط لضم ثنائي الزمالك براتب مغري
منذ ساعة 1840
بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف اللقاحات المعتمدة للإعطاء داخل المملكة
بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف اللقاحات المعتمدة للإعطاء داخل المملكة
منذ ساعة 2073