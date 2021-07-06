الكشف عن قائمة الأخضر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

نواف السالم (صدى):
كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري عن قائمة "الأخضر" المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وشملت القائمة (22) لاعبًا على النحو التالي: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، وعبدالله الحمدان.
ويحل "الأخضر" في المجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم في الأولمبياد مع منتخبات ساحل العاج، ألمانيا والبرازيل حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 28 يوليو.
وتغادر بعثة "الأخضر" غدًا الأربعاء إلى رومانيا، لإقامة المرحلة السادسة والأخيرة من الإعداد للأولمبياد، والتي تتضمن خوض مباراتين وديتين ضد منتخب رومانيا يومي العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري، على أن تغادر البعثة إلى اليابان مباشرة بعد انتهاء المعسكر للالتحاق بمنافسات البطولة.