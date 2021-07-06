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الموافقة على شمول غير السعوديين بعضوية هيئة المحامين

منذ 28 دقيقة
1451
الموافقة على شمول غير السعوديين بعضوية هيئة المحامين

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على شمول غير السعوديين ضمن العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين.

وشمل قرار المجلس تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بحذف كلمة "السعوديون" من تعريف العضوية الأساسية، بما يعني شمولها جميع المحامين دون تحديد الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المادة كانت تنص على أن العضوية الأساسية يتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، فيما يتمتع بعضوية الانتساب كل من تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.

 

مجلس الوزراء
هيئة المحامين
غير السعوديين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو ضيف الله
مرابط قال الحقيقه وهو كان من ضمن عرين العالمي ونشكر مرابط على قول الحق وبيئة النصرجاذبة وعن حمدالله كم من عين دمعة منك يافارس
قرم
ياايها المدعو/ محمد بخش جميع تعليقاتك تدل على صغر تفكيرك ، وتعليقك بمجرد زيادة عدد تعليقاتك. واذاكنت في نعمه فحمد ربك، ولا تستهزي بمصائب...
خالد الربياوي
والله مهزله المفروض يسجن صاحب النمر ويشهر فيه طيب ايش ذنب الناس
قرم
هههههههههههه ملوه وخلصو. زفضتو ولا قعتو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
قرم
اصلن وجهه تقل ايراني!! ههههههههههههه يلعب على مين فلس ...z

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