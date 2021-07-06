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أحد أندية دوري المحترفين يخطط لضم ثنائي الزمالك براتب مغري

منذ 48 دقيقة
1643
أحد أندية دوري المحترفين يخطط لضم ثنائي الزمالك براتب مغري

طلال الغامدي (صدى):
يخطط أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من أجل الحصول على خدمات ثنائي نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرحيم جنش وزميله محمد عبدالشافي، خلال فترة الانتقالات الحالية .

وكشفت مصادر أن أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى دوري المحترفين، فتح قنوات اتصال مع إدارة الزمالك من أجل التفاوض على ضم هذا الثنائي، مشيرة إلى أن هذا النادي رصد راتب سنوي يقدر بـ900 ألف دولار من أجل التعاقد النهائي مع حارس المرمى محمود جنش، بينما يسعى لضم محمد عبدالشافي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة فقط مقابل راتب يقدر بمليون و100 ألف دولار، بحسب موقع كووورة.

يجدر الإشارة إلى أن 3 أندية نجحت في الصعود حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين هي «الحزم – الفيحاء – الطائي».

الزمالك
دوري المحترفين
محمد عبدالشافي
جنش

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو ضيف الله
مرابط قال الحقيقه وهو كان من ضمن عرين العالمي ونشكر مرابط على قول الحق وبيئة النصرجاذبة وعن حمدالله كم من عين دمعة منك يافارس
قرم
ياايها المدعو/ محمد بخش جميع تعليقاتك تدل على صغر تفكيرك ، وتعليقك بمجرد زيادة عدد تعليقاتك. واذاكنت في نعمه فحمد ربك، ولا تستهزي بمصائب...
خالد الربياوي
والله مهزله المفروض يسجن صاحب النمر ويشهر فيه طيب ايش ذنب الناس
قرم
هههههههههههه ملوه وخلصو. زفضتو ولا قعتو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
قرم
اصلن وجهه تقل ايراني!! ههههههههههههه يلعب على مين فلس ...z

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