أحد أندية دوري المحترفين يخطط لضم ثنائي الزمالك براتب مغري

طلال الغامدي (صدى):
يخطط أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من أجل الحصول على خدمات ثنائي نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرحيم جنش وزميله محمد عبدالشافي، خلال فترة الانتقالات الحالية .
وكشفت مصادر أن أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى دوري المحترفين، فتح قنوات اتصال مع إدارة الزمالك من أجل التفاوض على ضم هذا الثنائي، مشيرة إلى أن هذا النادي رصد راتب سنوي يقدر بـ900 ألف دولار من أجل التعاقد النهائي مع حارس المرمى محمود جنش، بينما يسعى لضم محمد عبدالشافي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة فقط مقابل راتب يقدر بمليون و100 ألف دولار، بحسب موقع كووورة.
يجدر الإشارة إلى أن 3 أندية نجحت في الصعود حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين هي «الحزم – الفيحاء – الطائي».