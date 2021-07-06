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تفاصيل السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء الرياض

منذ 33 دقيقة
1726
تفاصيل السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء الرياض

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن السيطرة على أسد طليق بسطح أحد المنازل بحي الرمال في الرياض.

وجاء ذلك بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني حيث ورد بلاغ للمركز عن وجود أسد سائب.

وتوجه فريق من المختصين بالمركز الوطني للحياة الفطرية للموقع والوقوف على البلاغ حيث تمت السيطرة عليه وتخديره ونقله إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان والمحافظة على الحياة الفطرية.

ويذكر أن تربية المفترسات يعتبر مخالفة لم يرخص لها المركز سابقًا حيث أنها تشكل تهديدًا أمنيا على سكان الحي.

كما تصل غرامة اقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض إلى السجن 10 سنوات و30 مليون ريال او كلاهما.

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الرياض
أسد
الحياة الفطرية
حي الرمال
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو ضيف الله
مرابط قال الحقيقه وهو كان من ضمن عرين العالمي ونشكر مرابط على قول الحق وبيئة النصرجاذبة وعن حمدالله كم من عين دمعة منك يافارس
قرم
ياايها المدعو/ محمد بخش جميع تعليقاتك تدل على صغر تفكيرك ، وتعليقك بمجرد زيادة عدد تعليقاتك. واذاكنت في نعمه فحمد ربك، ولا تستهزي بمصائب...
خالد الربياوي
والله مهزله المفروض يسجن صاحب النمر ويشهر فيه طيب ايش ذنب الناس
قرم
هههههههههههه ملوه وخلصو. زفضتو ولا قعتو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
قرم
اصلن وجهه تقل ايراني!! ههههههههههههه يلعب على مين فلس ...z

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