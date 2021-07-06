أعراض الإصابة بمرض ساق المدخن

برلين (صدى):
أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة، أن التدخين يعد واحدًا من أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالمرض المعروف باسم «مرض الشريان المحيطي»،
وذكرت الرابطة الألمانية أن مرض ساق المدخن يعني تصلب الشرايين في الساقين لدى المدخنين بصفة خاصة.
وأشارت إلى أن أعراض ساق المدخن تتمثل في الشعور بآلام في الساق عند السير لمسافة تزيد عن 200 متر، ثم الشعور بآلام في الساق حتى أثناء الراحة والسكون، وفي المرحلة المتقدمة من المرض تنشأ تقرحات والتهابات بالساق كعلامة على موت الأنسجة، ما يهدد ببتر الساق.
وأضافت أنه في البداية يتم العلاج بواسطة أدوية سيولة الدم لمنع حدوث تجلط بالدم، وفي المرحلة المتقدمة يتم اللجوء إلى الجراحة من أجل توسيع الشرايين.