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الشورى يوجه بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء الشعائر في الحرمين الشريفين

منذ 23 دقيقة
1372
الشورى يوجه بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء الشعائر في الحرمين الشريفين

نايف السالم (صدى):
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

‏طالب مجلس الشورى بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تبنت اللجنة مضمونها.

كما أكد ‏‎‏‎الشورى على ضرورة تنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، كما طالب بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.

مجلس الشورى
الحرمين الشريفين
التطبيقات الذكية
الشعائر

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
شيء طبيعي مع وجود الضريبة العامة راح يستغلها طمع وجشع التجار فهم راح يرفعون الأسعار ولا المواطن طززز فيه😹
خبره سابقة
لانه ياختي الفاضلة من كثر ما يسمع عن المتجنسات طبعا مو كلهم للاسف يتجنسون من هنا وبتطلفون من هنا
4lovex2
اذا البنزين ضل يرتفع فلن تجد أحد يستخدم السيارة إلا الشخص الثري بس اما الفقير مثلي لا
4lovex2
بالعكس اذا ارتفع سعر البنزين راح يدبلون السعر علينا الله يعين بس😖😣💔 باقي ٥ ايام أو ٤ ايام على تغيير الأسعار الوضع يخوف مررررة
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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