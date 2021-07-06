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مدير عام ‎صحة الشرقية يلتقي بالمشرف العام لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة

منذ 12 ساعة
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مدير عام ‎صحة الشرقية يلتقي بالمشرف العام لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة

ريم عبدالعزيز (صدى):
‏التقى مدير عام ‎صحة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي مساء الأمس بالمشرف العام على إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة حيث تناول اللقاء مناقشة تطوير ومتابعة سير العمل لخدمة المستفيدين لتحقيق أفضل الخدمات.

وشملت الزيارة التفقدية إدارة الطوارئ والاجتماع بموظفي قسم الطوارئ ، كما شملت الزيارة عدد من المستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الزيارات بهدف التأكد من الجاهزية المتمثلة في مدى استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الأزمات والكوارث عن طريق تقرير يومي يشتمل على "السعة السريرية لكل مستشفى ، وعدد وحدات الدم المتوفرة، والكوادر البشرية المتاحة وتخصصاتها، وعدد سيارات الإسعاف، والمخزون المتوفر من المواد الطبية الأساسية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وقع في شر اعماله
محسن
انا لي سنتين اقصد البنك وسياره تالف للحين اقصد عشان متاخر 15 يوم ماعطيتهم الاوراق وانا منقلب فيه احد يفيدني فزعتكم
ابو محمد 😎 ✍️
اللي اطلقه ماهو بخير ..
د محمد ماجد بخش
لا هذه تحسبها نصف تنكة سمنة بتنقلها لأمها من غير تكاليف شحن ونقل وتأمين وخرابيط ٢٠١٠
رااايق
كلووو راح يبان ** والكلام ببلاش ***!!!

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