فولكس تطلق طرازا جديدا من النسخة كادي

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة فولكس فاجن، عن إصدارا جديدا ينتمي إلى عائلة كادي الشهيرة، ويحمل اسم بان أمريكانا بإطلالة الجيل الخامس.
تأتي السيارة عبر 3 فئات من المحركات، الاول بمحرك TSI سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصان، بالاضافة إلى محرك TDI ديزل، بسعة 2000 سي سي.
وتتوفر عبر نسختين الاول ينتج قوة 101 حصان، و الاخر 121 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من طراز DSG مكون من 7 نقلات.
كما تتوفر السيارة عبر نسخة اختيارية تعمل بمنظومة الدفع الرباعي، مخصصة للنسخة صاحة المحرك ذو سعة الـ 2000 سي سي طراز TDI.
وتستطيع السيارة أن تستعب حمولة قدرها 679 كيلو جرام للاصدارات المخصصة لنقل الاغراض، بينما تسع لـ 525 كيلوجرام للنسخة الخاصة بالركاب.
في حين تأتي السيارة بعجلات يبلغ قياسها 17 بوصة، مع اضواء خارجية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، و شبكات أمامية متعددة المقاطع.