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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف اللقاحات المعتمدة للإعطاء داخل المملكة

منذ ساعة
1906
بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف اللقاحات المعتمدة للإعطاء داخل المملكة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي توافق عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال متحدث الصحة، أنه حتى الآن فايزر "بيونتيك" وأكسفورد "أسترازينيكا" هما اللقحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة، لافتًا إلى أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة.

وأشار إلى أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة، يتم تحديثها والإعلان عنها أول بأول.

 

المملكة
فيروس كورونا
متحدث الصحة
اللقاحات المعتمدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو ضيف الله
مرابط قال الحقيقه وهو كان من ضمن عرين العالمي ونشكر مرابط على قول الحق وبيئة النصرجاذبة وعن حمدالله كم من عين دمعة منك يافارس
قرم
ياايها المدعو/ محمد بخش جميع تعليقاتك تدل على صغر تفكيرك ، وتعليقك بمجرد زيادة عدد تعليقاتك. واذاكنت في نعمه فحمد ربك، ولا تستهزي بمصائب...
خالد الربياوي
والله مهزله المفروض يسجن صاحب النمر ويشهر فيه طيب ايش ذنب الناس
قرم
هههههههههههه ملوه وخلصو. زفضتو ولا قعتو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي
قرم
اصلن وجهه تقل ايراني!! ههههههههههههه يلعب على مين فلس ...z

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