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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

منذ 21 دقيقة
1398
"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت العقوبات: غرامة مالية ثلاثين ألف ريال ضد أحد المخالفين، وعقوبات ضد آخرين بـ5 آلاف ريال غرامة مالية وأخرى خمسمائة ريال، والسجن لمدة شهر وغرامة مالية ألف ريال.

وشملت العقوبات: غرامة مالية ألفي ريال، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، والسجن 15 يومًا وغرامة مالية خمسمائة ريال، وغرامة مالية ألف ريال والسجن لمدة شهرين وغرامة مالية 5 آلاف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.

وزارة التجارة
مخالفين
شيكات دون رصيد

التعليقات

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أحدث التعليقات

زنجبيل
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4lovex2
هذا مشكلة بنات هالوقت يحبن المظاهر والجمال الخارجي لشاب وهي للأسف الشديد لاتنظر لجوهره الداخلي ف ياما بنات غرر بهن وسقطن فريسة لشباب فاسد...
ابو سلطان
اذكرو الله
سلطان
مدري والله حنا ندعو الله ان يرتفع سعر البرميل لتنعش الدولة ولكن على حساب مضرة المواطن بأرتفاع سعر البنزين على المواطن محتار.
ابو سلطان
اذكرو الله

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