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"صحة الرياض " تطلق حملة التبرع بالدم لمنسوبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية

منذ 11 ساعة
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"صحة الرياض " تطلق حملة التبرع بالدم لمنسوبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية

سعيد العجل (صدى):
أطلقت "صحة الرياض " بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية حملة التبرع بالدم لمنسوبيها ، وذلك صباح يوم الاحد 4/7/2021 م، وتستمر لخمسة أيام.

وأوضح معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن العريفي أن الحملة تأتي ضمن الجهود المشتركة تهدف للتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء. لدعم مخزون وحدات الدم، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف العريفي أن الهدف من هذه المبادرة الحث على أهمية التبرع بالدم وفوائده، والحث على التبرع بالدم.

إضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع منسوبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتبرع بالدم، دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات أو بنوك الدم، اضافة إلى تعزيز جهود "الصحة" ودعم تأمين احتياج بنوك الدم بالوحدات الدم ومشتقاته والتي تسهم في إنقاذ حياة الإنسان.

وأكد أن هذه الحملة تأتي استشعارًا من وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية، وسعيًّا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى فئات المجتمع كافة، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وأهاب العريفي بالجميع المبادرة للتبرع بالدم؛ لما فيه من فوائد صحية للمتبرع، ومساعدة للمحتاجين.

وحظيت المبادرة بإقبال وحضور عدد كبير من منسوبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيقها اهم مبادئ وأهداف "وزارة الصحة" وهي نشر ثقافة التبرع بالدم والمساهمة بالخدمة المجتمعية.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
شيء طبيعي مع وجود الضريبة العامة راح يستغلها طمع وجشع التجار فهم راح يرفعون الأسعار ولا المواطن طززز فيه😹
خبره سابقة
لانه ياختي الفاضلة من كثر ما يسمع عن المتجنسات طبعا مو كلهم للاسف يتجنسون من هنا وبتطلفون من هنا
4lovex2
اذا البنزين ضل يرتفع فلن تجد أحد يستخدم السيارة إلا الشخص الثري بس اما الفقير مثلي لا
4lovex2
بالعكس اذا ارتفع سعر البنزين راح يدبلون السعر علينا الله يعين بس😖😣💔 باقي ٥ ايام أو ٤ ايام على تغيير الأسعار الوضع يخوف مررررة
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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