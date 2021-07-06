زوج ديانا كرزون يرد على مزاعم وجود ابن ثاٍن له اسمه "عصام"

أميرة خالد (صدى):
علق الإعلامي الاردني معاذ العمري زوج الفنانة ديانا كرزون على زعم بعض متابعيه أن له ابنا يدعى عصام من زيجة أخرى خلافا لابنته "سلمى" التي رزق بها من زوجته ديانا كرزون.
وقال الإعلامي الأردني: "الله رزقني بطفلتي الأولى اسمها سلمى وناس صار يناديني أبو سلمى وفي ناس بناديني أبو عصام من طول عمري على اسم والدي الله يطول بعمره وهلاشي كثير ببسطني".
وأضاف : هون بدخل المحلل أبو العريف الحدق اللي كاشفني وأنه أنا عندي ولد اسمه عصام وأنا تاركه "
وأشار معاذ العمري إلا أن ما تم تداوله حول وجود ابن له اسمه عصام بات يستمع له كثيرا، وأن هناك العديد من الرسائل التي تصل إليه وتطرح عليه الأسئلة حول هذا الابن وأين يوجد.