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تصرف غريب لسيدة داخل محطة وقود

منذ 57 دقيقة
516

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
شيء طبيعي مع وجود الضريبة العامة راح يستغلها طمع وجشع التجار فهم راح يرفعون الأسعار ولا المواطن طززز فيه😹
خبره سابقة
لانه ياختي الفاضلة من كثر ما يسمع عن المتجنسات طبعا مو كلهم للاسف يتجنسون من هنا وبتطلفون من هنا
4lovex2
اذا البنزين ضل يرتفع فلن تجد أحد يستخدم السيارة إلا الشخص الثري بس اما الفقير مثلي لا
4lovex2
بالعكس اذا ارتفع سعر البنزين راح يدبلون السعر علينا الله يعين بس😖😣💔 باقي ٥ ايام أو ٤ ايام على تغيير الأسعار الوضع يخوف مررررة
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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