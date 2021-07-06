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«الشورى» يطالب «التجارة» بالإسراع في تطبيق المحور التنفيذي الخاص ببرنامج مكافحة التستر

منذ 46 دقيقة
1662
«الشورى» يطالب «التجارة» بالإسراع في تطبيق المحور التنفيذي الخاص ببرنامج مكافحة التستر

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة وبالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بالإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.

‏وأصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأكد المجلس على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، مطالبًا بتمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال "الشورى" أنه على وزارة التجارة تبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها الدكتور يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.

وزارة التجارة
مجلس الشورى
مكافحة التستر

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زنجبيل
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4lovex2
هذا مشكلة بنات هالوقت يحبن المظاهر والجمال الخارجي لشاب وهي للأسف الشديد لاتنظر لجوهره الداخلي ف ياما بنات غرر بهن وسقطن فريسة لشباب فاسد...
ابو سلطان
اذكرو الله
سلطان
مدري والله حنا ندعو الله ان يرتفع سعر البرميل لتنعش الدولة ولكن على حساب مضرة المواطن بأرتفاع سعر البنزين على المواطن محتار.
ابو سلطان
اذكرو الله

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