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تقديم الجرعة الثانية للفئة العمرية من «30 - 40» سنة بعد أسبوعين (فيديو)

منذ 56 دقيقة
1908
تقديم الجرعة الثانية للفئة العمرية من «30 - 40» سنة بعد أسبوعين (فيديو)

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بعد أسبوعين.

الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت استمراراً لجهود وزارة الصحة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بتطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 40 سنة، وإتاحة الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 - 18 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وزارة الصحة
لقاح كورونا
الجرعة الثانية

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زنجبيل
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4lovex2
هذا مشكلة بنات هالوقت يحبن المظاهر والجمال الخارجي لشاب وهي للأسف الشديد لاتنظر لجوهره الداخلي ف ياما بنات غرر بهن وسقطن فريسة لشباب فاسد...
ابو سلطان
اذكرو الله
سلطان
مدري والله حنا ندعو الله ان يرتفع سعر البرميل لتنعش الدولة ولكن على حساب مضرة المواطن بأرتفاع سعر البنزين على المواطن محتار.
ابو سلطان
اذكرو الله

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