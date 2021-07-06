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إعدام طالب وصديقته لقتلهما صديقهما بعد قضاء ليلة حمراء

منذ ساعة
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إعدام طالب وصديقته لقتلهما صديقهما بعد قضاء ليلة حمراء

القاهرة (صدى):
لقي طالب بكلية الهندسة مصرعه على يد طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقته بمصر، بعد قضاء سهرة حمراء في منطقة الهرم، وقام المتهمين بعد ارتكاب الجريمة بإلقاء جثة المجني عليه على الطريق الصحراوي في حالة تعفن.

تفصيلا، كان الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة متعفنة بالكيلو 40 بالطريق الصحراوى، تم تحديد هوية القتيل وتبين أن المجنى عليه قتل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم.

وأوضحت التحريات أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة مع طالب مفصول" من كلية الشرطة، وصديقته وأنهما وراء ارتكاب الجريمة لسرقته، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليهما.

وأفاد الطالب أنه كان يمر بضائقة مالية، واتفق مع المتهمة الثانية، على التخلص من المجنى عليه وسرقته، مضيفا أنه اصطحب المجنى عليه لقضاء سهرة داخل شقة مستأجرة، وتناولوا المخدرات والخمور، وعندما خلد المجنى عليه في النوم، أحضر حبل غسيل وقام بخنقه، وقامت المتهمة الثانية بإحضار بطانية مبللة وكتم أنفاسه بها حتى فارق الحياة، واستوليا منه على مبلغ 700 جنيه.

وأشار المتهم إلى أنه قام والمتهمة الثانية بوضع الجثة في سجادة، ووضعها في سيارة المجنى عليه، وقام بنزع لوحاتها، وقام بإلقائه فى مكان العثور عليه، وأنه تخلص من متعلقاته بإلقائها فى الطريق العام.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقته، لإدانتهما بقتل صديقهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد قضاء سهرة حمراء في الهرم، وإلقاء جثته بالطريق الصحراوي.

مصر
طالب
الأجهزة الأمنية
ليلة حمراء
حالة تعفن

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7001
منذ 12 دقيقة
الله لايبلانا وش هالقلوب المتحجرة

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أحدث التعليقات

4lovex2
هاذي راح تزيد الطين بلة 😅 بكرة يبدون يقصقصون ايدين زوجاتهم مع أن الأتراك دائماً عنفين مع النساء ،عكس ماتقوله المسلسلات فهي فقط تخفي...
محسن
اشوف احلام البنات كثيرة هالايام
4lovex2
سفيهه حمقى
زنجبيل
المفروض يطبق شرع الله في كل مكان و هناك ناس بدأت تترك شرع الله و دينه وناس دخلت و تمسكت بشرع الله أحسن من...
4lovex2
قليل فيه الإعدام هذا ودك تعذبه ليييين يتمنى الموت ولا يحس فيه.

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