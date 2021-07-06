بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار ومضاعفات ثقب غضروف الأذن للزينة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري طب وجراحة الجلد والمعالجة بالليزر الدكتور ظافر آل حافظ، اليوم الثلاثاء، أضرار ومضاعفات ثقب غضروف الأذن.
وقال الدكتور ظافر آل حافظ، أنه ينتج عن ذلك في بعض الأحيان نتوء أو بروز أو تورم شكله غير مقبول وقد يلازمه حكة أو ألم وتتسبب في ضيق للشخص، بحسب "الإخبارية" .
وأكد استشاري جراحة الجلد، أنه على السيدة التي تريد عمل ذلك إجراء فحوصات قبلها لمعرفة ما إذا كان لديها "جدرات"، كما يمكن معرفة ذلك من خلال جروح العمليات الجراحية السابقة وآثار حب الشباب والتاريخ العائلي.