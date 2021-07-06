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جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية في السيح و الأفلاج

منذ 41 دقيقة
1640
جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية في السيح و الأفلاج

السيح (صدى):
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم، بدء القبول والتسجيل في "دبلوم الكلية التطبيقية" للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن القبول في برامج الكلية التطبيقية سيكون في مقر الجامعة بمدينة السيح للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فرع الجامعة بمحافظة الأفلاج، وسيكون مخصصاً للطالبات فقط .

وأضاف أن برامج الكلية تشتمل على دبلوم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، ودبلوم إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، إلى جانب دبلوم الأمن والسلامة المهنية، ودبلوم الشبكات والإنترنت، ودبلوم التسويق.

الخرج
القبول
جامعة الأمير سطام

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زنجبيل
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4lovex2
هذا مشكلة بنات هالوقت يحبن المظاهر والجمال الخارجي لشاب وهي للأسف الشديد لاتنظر لجوهره الداخلي ف ياما بنات غرر بهن وسقطن فريسة لشباب فاسد...
ابو سلطان
اذكرو الله
سلطان
مدري والله حنا ندعو الله ان يرتفع سعر البرميل لتنعش الدولة ولكن على حساب مضرة المواطن بأرتفاع سعر البنزين على المواطن محتار.
ابو سلطان
اذكرو الله

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