غرفة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الأحساء ُممثلة في مركز التوطين بالغرفة وبالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء وشركة أسمنت اليمامة توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للعمل بالرياض
وتضمنت الوظائف : مشغل حفار. ميكانيكي "أول"، مشغل محطة معالجة مياه، مشغل معدة ثقيلة، مشرف وردية، مشغل موقع، مشغل رافعة شوكية فني ميكانيكي أول، مراقب وردية، لحام ثاني، ميكانيكي أول.
كما تضمنت الوظائف : ميكانيكي أول دعم للصيانات، ميكانيكي خراطة أول، فني أجهزة ثاني، -مشرف صيانة كهربائية، مهندس أجهزة، مشرف قسم الصيانة الوقائية والتخطيط، كهربائي أول ورشة التكيف.
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 06/07/2021م، حيث يمكن التقديم من خلال موقعها.