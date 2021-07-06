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غرفة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1865
غرفة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الأحساء ُممثلة في مركز التوطين بالغرفة وبالتعاون مع المعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء وشركة أسمنت اليمامة توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للعمل بالرياض

وتضمنت الوظائف : مشغل حفار. ميكانيكي "أول"، مشغل محطة معالجة مياه، مشغل معدة ثقيلة، مشرف وردية، مشغل موقع، مشغل رافعة شوكية فني ميكانيكي أول، مراقب وردية، لحام ثاني، ميكانيكي أول.

كما تضمنت الوظائف : ميكانيكي أول دعم للصيانات، ميكانيكي خراطة أول، فني أجهزة ثاني، -مشرف صيانة كهربائية، مهندس أجهزة، مشرف قسم الصيانة الوقائية والتخطيط، كهربائي أول ورشة التكيف.

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 06/07/2021م، حيث يمكن التقديم من خلال موقعها.

 

 

وظائف
الأحساء
غرفة الاحساء

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أحدث التعليقات

زنجبيل
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4lovex2
هذا مشكلة بنات هالوقت يحبن المظاهر والجمال الخارجي لشاب وهي للأسف الشديد لاتنظر لجوهره الداخلي ف ياما بنات غرر بهن وسقطن فريسة لشباب فاسد...
ابو سلطان
اذكرو الله
سلطان
مدري والله حنا ندعو الله ان يرتفع سعر البرميل لتنعش الدولة ولكن على حساب مضرة المواطن بأرتفاع سعر البنزين على المواطن محتار.
ابو سلطان
اذكرو الله

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