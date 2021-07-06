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أمير تبوك يرعى غدٍ حفل تخريج مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

منذ 11 ساعة
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أمير تبوك يرعى غدٍ حفل تخريج مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

عطاالله العمراني (صدى):
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غدٍ الأربعاء , حفل تكريم الدفعة 27 من خريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.

وأعرب المدير العام لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر بن علي الفاخري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرص سموه على مشاركة أبناءه الطلبة فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم.

وأكد أن المدارس أصبحت أنموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والاساليب الحديثة في التعليم ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عال من التعليم والتدريب, انعكس أثره على الطلاب والطالبات, مفيداً أن المدارس حققت نتائج غير مسبوقة في اختباري القدرات والتحصيل وحصلت على جوائز عالمية وعربية وخليجية في الأنشطة والمسابقات من خلال مشاركة طلابها وطالباتها وحصولهم على المراكز الأولى .

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
شيء طبيعي مع وجود الضريبة العامة راح يستغلها طمع وجشع التجار فهم راح يرفعون الأسعار ولا المواطن طززز فيه😹
خبره سابقة
لانه ياختي الفاضلة من كثر ما يسمع عن المتجنسات طبعا مو كلهم للاسف يتجنسون من هنا وبتطلفون من هنا
4lovex2
اذا البنزين ضل يرتفع فلن تجد أحد يستخدم السيارة إلا الشخص الثري بس اما الفقير مثلي لا
4lovex2
بالعكس اذا ارتفع سعر البنزين راح يدبلون السعر علينا الله يعين بس😖😣💔 باقي ٥ ايام أو ٤ ايام على تغيير الأسعار الوضع يخوف مررررة
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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