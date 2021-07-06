الحكم بالإعدام شنقًا على قاتل الفتاة فرح أكبر بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقا ضد المتهم بخطف وقتل الفتاة فرح أكبر، في واقعة كانت قد تناولتها صحيفة "صدى
" .
ويأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة إصرار الجاني على إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها، فيما تعود الواقعة إلى العشرين من شهر أبريل الماضي.
وكان الجاني قد تعرض لاتهامات باعتراض مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحكم جاء بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حيث أسندت النيابة العامة إليه أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت.
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