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الحكم بالإعدام شنقًا على قاتل الفتاة فرح أكبر بالكويت

منذ 47 دقيقة
1076
الحكم بالإعدام شنقًا على قاتل الفتاة فرح أكبر بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقا ضد المتهم بخطف وقتل الفتاة فرح أكبر، في واقعة كانت قد تناولتها صحيفة "صدى" .

ويأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة إصرار الجاني على إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها، فيما تعود الواقعة إلى العشرين من شهر أبريل الماضي.

وكان الجاني قد تعرض لاتهامات باعتراض مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحكم جاء بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حيث أسندت النيابة العامة إليه أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت.

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الكويت
الإعدام
محكمة الجنايات
فرح أكبر

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههههههههه يعني غوميز قال لك طيب يا شيخ الكذابين
Z
ايش نقول فيك يافتى المغرب ايها الشجاع
وليد
حفظ الله المملكه من يوم دخلتها ما حصلت منها الا كل خير امشي سليم الكل يحترمك واذا مشيت في طريق الخطا تحمل الي يجيك
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...

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