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جيوفينكو يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

منذ 31 دقيقة
1593
جيوفينكو يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

نواف السالم (صدى):
تلقى للنجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو صانع ألعاب بالهلال أكثر من عرض إيطالي للرحيل عن الهلال، أبرزهم مونزا وفيورنتينا، إلا أن مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، لم يحسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي حتى الآن.

وقال الإعلامي التركي إكرم كونور، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن نادي فينسيا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي يرغب في التعاقد مع النملة الذرية خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف أن أندريا كاتولي وكيل أعمال جيوفينكو، عقد جلسة مع مسئولي النادي الإيطالي للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، حال موافقة إدارة الهلال على التفريط في خدمات اللاعب، مشيرا إلى أن جيوفينكو أبدى موافقة مبدئية على العرض الذي تلقاه في ظل رغبته العودة إلى السيريا A، مرة أخرى.

الهلال
الدوري الإيطالي
جيوفينكو

التعليقات

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أحدث التعليقات

مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
ابو مشعل
ليه ماتصير رجال وتخليك في فريقك حاشر منخارك في الهلال من جد صدق من سماك ام زكي الملقوفه
عبدالله
بيض الله وجهك دنيا و آخره يا مرابط قلت الحق اذا اجتمعت الأخلاق و الكبتنية شيء رائع

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