جيوفينكو يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

نواف السالم (صدى):
تلقى للنجم الإيطالي سيبستيان جيوفينكو صانع ألعاب بالهلال أكثر من عرض إيطالي للرحيل عن الهلال، أبرزهم مونزا وفيورنتينا، إلا أن مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، لم يحسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي حتى الآن.
وقال الإعلامي التركي إكرم كونور، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن نادي فينسيا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي يرغب في التعاقد مع النملة الذرية خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأضاف أن أندريا كاتولي وكيل أعمال جيوفينكو، عقد جلسة مع مسئولي النادي الإيطالي للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، حال موافقة إدارة الهلال على التفريط في خدمات اللاعب، مشيرا إلى أن جيوفينكو أبدى موافقة مبدئية على العرض الذي تلقاه في ظل رغبته العودة إلى السيريا A، مرة أخرى.