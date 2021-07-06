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الجوازات توضح مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة

منذ 35 دقيقة
1680
الجوازات توضح مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية.

وذكرت الجوازات أن هذه الخدمة تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأضافت أن من مميزات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، إصدار التأشيرة الكترونيًا، مشيرة إلى أن خدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

وأكدت على أن الهدف من تطوير الخدمة تتلخص في تحقيق بعض النتائج ومنها أن تكون الإدارة بلا ورق فضلًا عن تسهيل الإجراءات والمساهمة في التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.

الجوازات
فترة التجربة
تأشيرة الخروج

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أحدث التعليقات

مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
ابو مشعل
ليه ماتصير رجال وتخليك في فريقك حاشر منخارك في الهلال من جد صدق من سماك ام زكي الملقوفه
عبدالله
بيض الله وجهك دنيا و آخره يا مرابط قلت الحق اذا اجتمعت الأخلاق و الكبتنية شيء رائع

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