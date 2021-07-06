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بالصور.. رجال الأعمال يزورون دلوعة الغيم ويتنقلون في مزارعها

منذ 11 ساعة
1562
بالصور.. رجال الأعمال يزورون دلوعة الغيم ويتنقلون في مزارعها

عبدالله الغامدي (صدى):
زار وفد من رجال الأعمال والأكاديميين لعدد من مزارع الطائف في جولة ميدانية على هامش مبادرة ((لاتترك أثر))

وتفصيلًا كانت الإنطلاقة من فندق مريديان الهدا عبر باصات اعدت لهذه الجولة وكانت أولى محطات البرنامج منتجع داري حيث كان في استقبال الوفد صاحب المنتجع رجل الأعمال الشيخ ناصر الدوسري ليتحول الوفد في انحاء المنتجع ومن ثم تقديم درع تذكاري للشيخ فواز باشراحيل ليستقل بعدها اعضاء الوفد الباص في زيارة لمزرعة الشيخ عيضة النمري ليقدم لهم عدد من الفواكه الموسمية التي تشتهر بها محافظة الطائف كالبرشومي والحماط والتوت ومن ثم توجه الجميع للمكان المعد للأمسية في ضيافة رجل الأعمال عبدالله النمري ليتناول الجميع شاي الورد والقهوة ومن ثم بدأت الامسية بحديث للشيخ فواز باشراحيل قائلًا شاهدنا في الهدا الأشجار والثمار واستمتعنا بالجمال الرباني في الطبيعة الخلابة التي حباها الله لهذه المنطقة ومن ثم استعرض باشراحيل مقومات السياحة في بلادنا متمنيا ان يشاهد سياحة بمعناها النوعي وليس النمطي ٠

بعد ذلك شارك عدد من الضيوف بارائهم ومقترحاتهم والتي تصب في دعم السياحه الداخلية ٠

من جانبه تحدث رجل الأعمال وصاحب مبادرة لاتترك أثر الأستاذ عبدالله النمري قائلًا سعداء هذا المساء بوجود نخبة من رجال الأعمال والأكاديميين ورجال الإعلام في مبادرة لاتترك أثر والتي من اهدافها الدعوة لخلق فرص استثمارية سياحية ٠

كذلك من اهدافها زراعة نصف مليون شجرة في الهدا في المرحلة الأولى وأضاف ان المبادرة بها اكثر من ٣٠٠متطوع في ٢٤ جهه تطوعية لتتسع الحملة لتصل لحد الآن ٤٤ رابطة مشاركة لتصل أنحاء المملكة من خلال شاركنا حيث ماكنت ٠

وإختتم النمري حديثة بتقديم الشكر لمركز حي الهدا الحاضن والدعم لهذه المبادرة

تجدر الاشارة بان الوفد سيقوم صباح هذا اليوم بزيارة لمحافظة ميسان ومراكزها للاطلاع على المتاحف والأماكن الاثرية والمزارع في المحافظة

 

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههههههههه يعني غوميز قال لك طيب يا شيخ الكذابين
Z
ايش نقول فيك يافتى المغرب ايها الشجاع
وليد
حفظ الله المملكه من يوم دخلتها ما حصلت منها الا كل خير امشي سليم الكل يحترمك واذا مشيت في طريق الخطا تحمل الي يجيك
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...

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