نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تطلب الخلع بسبب زيادة مصروف زوجها

منذ 51 دقيقة
823
امرأة تطلب الخلع بسبب زيادة مصروف زوجها

القاهرة (صدى):
قررت امرأة طلب الخلع من زوجها، بعد أن علمت برغبة زوجها في زيادة مصروفه اليومي 30 جنيه، حيث ذهبت إلى محكمة الأسرة المصرية تطلب الخلع منه.

وقالت الزوجة في دعواها : "تزوجت منذ 3 سنوات ولم يكرمني الله بنعمة الإنجاب، ووعدني زوجي بأنه سيقوم بتأمين مستقبلنا كي نوفر ثمن إجراء عملية الحقن المجهري".

وأضافت الزوجة: "إصراره على الحصول على الأموال التي نوفرها لإجراء العملية جعلني أشك في غربته في إجراء عملية الحقن، وحينما رفضت طلب حصوله على تلك الأموال قام بضربي".

وتابعت "هددني بالزواج من أخرى وحينها أيقنت أنه مقتنع بفكرة والدته بالزواج ثانيةً، فقمت بالذهاب لمنزل أهلي وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة كي أتخلص منه، وبالفعل أقمت دعوى خلع".

 

السجائر
دعوى خلع
حقن مجهري
مصروف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههههههههه يعني غوميز قال لك طيب يا شيخ الكذابين
Z
ايش نقول فيك يافتى المغرب ايها الشجاع
وليد
حفظ الله المملكه من يوم دخلتها ما حصلت منها الا كل خير امشي سليم الكل يحترمك واذا مشيت في طريق الخطا تحمل الي يجيك
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...

أخر الأخبار

الصحة توضح سبب حدوث انتفاخ في منطقة "الفيلر" عند تلقي لقاح كورونا
الصحة توضح سبب حدوث انتفاخ في منطقة "الفيلر" عند تلقي لقاح كورونا
منذ 12 دقيقة 1216
انكتب له عمر جديد
انكتب له عمر جديد
منذ 16 دقيقة 131
امرأة تتسبب بسقوط مؤلم لأحد المارة
امرأة تتسبب بسقوط مؤلم لأحد المارة
منذ 31 دقيقة 357
نهاية مؤلمة لسباق راليات
نهاية مؤلمة لسباق راليات
منذ 37 دقيقة 348
بالفيديو.. فتيات عسير يتعلمن ركوب الخيل
بالفيديو.. فتيات عسير يتعلمن ركوب الخيل
منذ 41 دقيقة 1979
الحكم بالإعدام شنقًا على قاتل الفتاة فرح أكبر بالكويت
الحكم بالإعدام شنقًا على قاتل الفتاة فرح أكبر بالكويت
منذ 46 دقيقة 1073
امرأة تطلب الخلع بسبب زيادة مصروف زوجها
امرأة تطلب الخلع بسبب زيادة مصروف زوجها
منذ 51 دقيقة 823
جيوفينكو يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي
جيوفينكو يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي
منذ 57 دقيقة 1872
الجوازات توضح مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة
الجوازات توضح مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة
منذ ساعة 1797
سوق الدراجات النارية بالرياض قبل 42 عام
سوق الدراجات النارية بالرياض قبل 42 عام
منذ ساعة 1220