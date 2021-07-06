امرأة تطلب الخلع بسبب زيادة مصروف زوجها

القاهرة (صدى):
قررت امرأة طلب الخلع من زوجها، بعد أن علمت برغبة زوجها في زيادة مصروفه اليومي 30 جنيه، حيث ذهبت إلى محكمة الأسرة المصرية تطلب الخلع منه.
وقالت الزوجة في دعواها : "تزوجت منذ 3 سنوات ولم يكرمني الله بنعمة الإنجاب، ووعدني زوجي بأنه سيقوم بتأمين مستقبلنا كي نوفر ثمن إجراء عملية الحقن المجهري".
وأضافت الزوجة: "إصراره على الحصول على الأموال التي نوفرها لإجراء العملية جعلني أشك في غربته في إجراء عملية الحقن، وحينما رفضت طلب حصوله على تلك الأموال قام بضربي".
وتابعت "هددني بالزواج من أخرى وحينها أيقنت أنه مقتنع بفكرة والدته بالزواج ثانيةً، فقمت بالذهاب لمنزل أهلي وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة كي أتخلص منه، وبالفعل أقمت دعوى خلع".