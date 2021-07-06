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أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

منذ 9 ساعات
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أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

بدر الحارثي (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل المعين حديثاً .

وهنأ سموه الشيخ الدخيل بتعيينه مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة ، متمنياً له التوفيق .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة بيوت الله والعناية بالمساجد .

وأعرب الشيخ محمد الدخيل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على توجيهات سموه الكريمة ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة .

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههههههههه يعني غوميز قال لك طيب يا شيخ الكذابين
Z
ايش نقول فيك يافتى المغرب ايها الشجاع
وليد
حفظ الله المملكه من يوم دخلتها ما حصلت منها الا كل خير امشي سليم الكل يحترمك واذا مشيت في طريق الخطا تحمل الي يجيك
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...

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