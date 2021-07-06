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بالفيديو.. حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان بالرياض

منذ ساعة
2001
بالفيديو.. حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان بالرياض

الرياض (صدى):
أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج القيادة والأركان، بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1442هـ، برعاية الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، أمس الاثنين.

وتوج الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، المتفوقين من خريجي الدفعة الثانية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني.

وألقى العقيد علي الهذيلي كلمة الخريجين أشاد فيها بما تلقوه أثناء دراستهم من برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة، مشيداً بما تسلحوا به من أحدث النظريات الاستراتيجية والعملياتية والعلوم والمعارف العسكرية المشتركة.

الرياض
حفل تخريج
الدفعة الثانية
برنامج القيادة والأركان

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أحدث التعليقات

مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
ابو مشعل
ليه ماتصير رجال وتخليك في فريقك حاشر منخارك في الهلال من جد صدق من سماك ام زكي الملقوفه
عبدالله
بيض الله وجهك دنيا و آخره يا مرابط قلت الحق اذا اجتمعت الأخلاق و الكبتنية شيء رائع

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