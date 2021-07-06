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شرطة حائل تعلن رغبتها باستئجار مبنى ليكون مقرا لمركز شرطة عيرف

منذ ساعة
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شرطة حائل تعلن رغبتها باستئجار مبنى ليكون مقرا لمركز شرطة عيرف

سعيد العجل (صدى):
أعلنت مديرية شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها باستئجار مبنى ليكون مقرا لمركز شرطة عيرف.

وأوضحت شرطة حائل، أن ذلك حسب الشروط والمواصفات التالية: أن يكون المبنى من المباني المسلحة الحديثة وأن لا يقل عدد الغرف عن (20) غرفة وتتوفر بها كافة الشروط الصحية والأمنية، وأن لا يكون المبنى مؤجر في السابق على إحدى الجهات الحكومية وطالب المالك باخلائه طمعا في زيادة الأجرة.

وأكدت على أن تتوفر بالمبنى جميع الخدمات ماء - كهرباء - هاتف أن يكون المبني على شارع عام وبعيد عن سكن العوائل، وأن لا يكون هناك ضرر على المجاورين، وأن يكون المبنى بعيدا عن محطات الوقود ومحلات الغاز ومجاري السيول، وأن يكون المبنى مملوك بصك شرعي وأن يكون هناك أرض مجاوره بصك شرعي.

وتشمل الشروط: أن لا يكون صاحب المبنى من منسوبي وزارة الداخلية أو أحد القطاعات التابعة لها، أن يوافق صاحب المبنى بعمل جميع ما يطلب منه من تعديلات أو إضافات والإلتزام بتأمين التكييف بكامل المبنى وتبليط المكاتب والممرات وكافة أرضيات المبنى سيراميك نوعية جيدة وإنشاء مصلى وتكييفه وتزويده بمكبر صوت وحاملات المصاحف، فضلًا عن عمل التمديدات اللازمة لشبكات الأمن العام و الإنترنت مركز المعلومات الوطني.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى أن تتوفر مواقف كافيه لسيارات العاملين والمراجعين، وأن يكون المبنى داخل النطاق الإشرافي للأحياء التالية: الجامعيين الخماشية - شرق المجمع التلفزيون –شراف - الزيارة السمراء؛ فعلى من تتوفر لديه هذه الشروط تقديم طلب وبظرف مغلق إلى مدير إدارة المشتريات والعقود موضحا فيه قيمة الأجرة المطلوبة ومرفقا به صورة الصك ورسم كروكي للموقع، مع إيضاح رقم الهاتف أو الجوال وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخه.

 

شرطة حائل
استئجار مبنى
شرطة عيرف

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أحدث التعليقات

مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
ابو مشعل
ليه ماتصير رجال وتخليك في فريقك حاشر منخارك في الهلال من جد صدق من سماك ام زكي الملقوفه
عبدالله
بيض الله وجهك دنيا و آخره يا مرابط قلت الحق اذا اجتمعت الأخلاق و الكبتنية شيء رائع

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