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الشاي الأخضر يحسّن أعراض التهاب المفاصل

منذ 40 دقيقة
1417
الشاي الأخضر يحسّن أعراض التهاب المفاصل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت العديد من الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من حالة الالتهاب المؤلمة.

وقامت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Physical Therapy Science، بتقييم آثار الشاي الأخضر وتدخلات التمارين الرياضية تحت الإشراف لتحسين أعراض المرض لدى مرضى التهاب المفاصل.

وكشفت الاختبارات عن مزيد من التحسن السريري في النشاط المرضي لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي الذين عولجوا بالشاي الأخضر، إلى جانب التمارين الرياضية، مقارنة بمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي الذين عولجوا بالعقاقير الطبية.

وقال الباحثون في الدراسة "قد يكون هذا بسبب النشاط المضاد للأكسدة المرتفع للشاي الأخضر".

وأضاف الباحثون أن الشاي الأخضر يحتوي على عنصر نشط مفيد هو مادة البوليفينول المعروفة باسم epigallocatechin 3-gallate (EGCG)، وهو أقوى بما يصل إلى 100 مرة في نشاط مضادات الأكسدة من الفيتامينات C وE.

وأوضحت الدراسات أنه يساعد أيضا في الحفاظ على الغضاريف والعظام، على الرغم من عدم وجود تجارب على نطاق واسع للرقابة على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

 

التهاب المفاصل
الشاي الأخضر
المفاصل

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