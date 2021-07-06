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مصر والسودان تعربان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة
1860
مصر والسودان تعربان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة (صدى):
أعربت مصر والسودان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة ‎، خلال بيان مشترك.

وأكدت مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.

وفي وقت سابق، ابلغ وزير الموارد البشرية والري المصري نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ... وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

مصر
السودان
إثيوبيا
سد النهضة

التعليقات

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أحدث التعليقات

مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
ابو مشعل
ليه ماتصير رجال وتخليك في فريقك حاشر منخارك في الهلال من جد صدق من سماك ام زكي الملقوفه
عبدالله
بيض الله وجهك دنيا و آخره يا مرابط قلت الحق اذا اجتمعت الأخلاق و الكبتنية شيء رائع

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