مصر والسودان تعربان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة (صدى):
أعربت مصر والسودان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة ، خلال بيان مشترك.
وأكدت مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وفي وقت سابق، ابلغ وزير الموارد البشرية والري المصري نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ... وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".