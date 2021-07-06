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أسعار ومواصفات أفضل سيارات 2021

منذ ساعة
1651
أسعار ومواصفات أفضل سيارات 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أفضل السيارات التي تأتي تحت الفئة السعرية 200ألف ريال، ومنها مرسيدس C 200 والتي تحتوي على محركين ، أولهما محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ، يولد قوة 204 حصاناً.

اما المحرك الثاني ، فيأتي سداسي الأسطوانات سعة 6600 CC ، يولد قوة 204 حصاناً و تصل السرعة القصوى إلي 235 كيلومتر في الساعة ، و تتسارع السيارة من 0 الى 100 كيلومتر ب 7.8 ثوانٍ فقط.

ويأتي سعر السيارة : أتوماتيك / بسعر 214,631 ريال، أتوماتيك / COUPE بسعر 237,320 ريال، أتوماتيك / CABRIOLET بسعر 253,413 ريال.

وتتميز السيارة العائلية فورد اكسبيديشن موديل 2021 ، بمحرك V6 ثنائي التيربو سعة اللتر 3.5 بقوة 400 حصان ، وتحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك سريع الانتقال من 10 سرعات بالاقتران من الدفع الخلفي أو الرباعي.

كما يأتي سعر السيارة : أتوماتيك / ECOBOOST PLATINUM بسعر 214,335 ريال، أتوماتيك / ECOBOOST XLT بسعر 260,535 ريال.

في حين تتميز باليسايد 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لتر الذي يولد قوة 291 حصاناً، ومقترن بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من ثمانية سرعات، وبتقنية الدفع الكلي للعجلات .

وسعر السيارة داخل السوق "أتوماتيك / GDI بسعر 142,285 ر.س، أتوماتيك / GDI PREMIUM - NAPPA بسعر 200,200 ريال".

ويتوفر من السيارة كيا ستينجر موديل 2021 محركين ، أولهما هو محرك بسعة 2.0 لتر، اما المحرك الثاني وهو الأقوى يأتي توربيني مزدوج فئة V6 ، وينتج المحرك الأصغر من طراز ستينجر قوة 255 حصانا مع عزم دوران 260 لفة/قدم.

ويذكر أن سعر السيارة داخل السوق" أتوماتيك / PS بسعر 145,420 ريال، أتوماتيك / FULL OPTION بسعر 187,000 ريال".

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