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الغذاء والدواء تلزم المطاعم بتوفير قوائم طعام مستقلة للمصابين بالحساسية

منذ 54 دقيقة
1747
الغذاء والدواء تلزم المطاعم بتوفير قوائم طعام مستقلة للمصابين بالحساسية

الرياض (صدى):
تتجه الهيئة العامة للغذاء والدواء لإلزام المطاعم وكافة المنشآت، التي تعمل في تقديم الغذاء، بتوفير 5 وجبات على الأقل خالية من المكون المسبب لحساسية الطعام المحدد في القائمة الواحدة.

واشترطت الهيئة على المطاعم تخصيص قائمتين منفصلتين خاليتين من المكونات التالية المسببة لحساسية الطعام: «الجلوتين مثل: القمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن سواء الأنواع الأصلية منها أو المهجنة ومنتجاتها، والبيض ومنتجاته».

وأكدت على ضرورة أن قائمة الطعام يجب أن تكون مستقلة عن الرئيسية، أو صفحة مستقلة بداخل قائمة الطعام الأساسية، كما اشترطت الهيئة استحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص، الذين يعانون من حساسية الطعام .

وأضافت أنه يمكن لصاحب المنشأة تخصيص قوائم طعام منفصلة إضافية، خالية من أحد المكونات المسببة لحساسية الطعام الاثني عشر الأخرى، وهي كالتالي: القشريات ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها، الفول السوداني ومنتجاته، المكسرات ومنتجاتها، الحليب ومنتجاته «التي تحتوي على لاكتوز»، الكرفس ومنتجاته، الخردل ومنتجاته، بذور السمسم ومنتجاتها، الرخويات ومنتجاتها، لوبين «الترمس» ومنتجاتها، فول الصويا ومنتجاته، الكبريتيت بتركيز 10 أجزاء في المليون أو أكثر.

الغذاء والدواء
الحساسية
قوائم طعام

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