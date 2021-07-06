نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تسريبات جديدة عن هاتف «آيفون 13» المنتظر

منذ ساعة
1838
تسريبات جديدة عن هاتف «آيفون 13» المنتظر

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه "آيفون 13″، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي "آيفون ميني" و"آيفون برو" و"آيفون برو ماكس".

وأوضحت التسريبات أن حجم شاشة هاتف "آيفون 13 برو ماكس" 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة "آيفون 13" 6.1 إنش، كما تسعى شركة أبل إلى استحداث شاحن لا سلكي للهاتف، عبر تقنية "ماغسيف".

وفي السياق نفسه، تعمل تقنية "ماغسيف" عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن؛ حيث ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد، أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هو حاليا.

ومن الجدير بالذكر، أن تسريبات سابقة تحدثت عن أن "آيفون 13" سيشمل بطارية بعمر أطول وكاميرات محسّنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.

 

 

شركة أبل
تسريبات جديدة
آيفون 13

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بوعبدالرحمن
بدأت الامارات تناطح الكبار
سوالف عجب
قال تعالي ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (113)
محمد
عايزة زباين عايزة خرفان
انا انا
توتير فضحك
د محمد ماجد بخش
فيل على الفاضي

أخر الأخبار

شرطة حائل تعلن رغبتها باستئجار مبنى ليكون مقرا لمركز شرطة عيرف
شرطة حائل تعلن رغبتها باستئجار مبنى ليكون مقرا لمركز شرطة عيرف
منذ 19 دقيقة 1379
مصر والسودان تعربان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة
مصر والسودان تعربان عن رفضهما القاطع لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة
منذ 30 دقيقة 1372
الشاي الأخضر يحسّن أعراض التهاب المفاصل
الشاي الأخضر يحسّن أعراض التهاب المفاصل
منذ 40 دقيقة 1409
شركة نادك توفر وظائف شاغرة في عدة مناطق
شركة نادك توفر وظائف شاغرة في عدة مناطق
منذ ساعة 1930
تسريبات جديدة عن هاتف «آيفون 13» المنتظر
تسريبات جديدة عن هاتف «آيفون 13» المنتظر
منذ ساعة 1838
شمول ذوي الأسرى بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء
شمول ذوي الأسرى بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء
منذ ساعة 1877
"الزكاة" تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
"الزكاة" تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم
منذ ساعة 1964
الغذاء والدواء تلزم المطاعم بتوفير قوائم طعام مستقلة للمصابين بالحساسية
الغذاء والدواء تلزم المطاعم بتوفير قوائم طعام مستقلة للمصابين بالحساسية
منذ ساعة 1825
أسعار ومواصفات أفضل سيارات 2021
أسعار ومواصفات أفضل سيارات 2021
منذ ساعة 1650
بالفيديو.. مختص: كود البناء السعودي لايرفع من سعر البناء
بالفيديو.. مختص: كود البناء السعودي لايرفع من سعر البناء
منذ ساعة 2190