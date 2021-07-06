تسريبات جديدة عن هاتف «آيفون 13» المنتظر

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه "آيفون 13″، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي "آيفون ميني" و"آيفون برو" و"آيفون برو ماكس".
وأوضحت التسريبات أن حجم شاشة هاتف "آيفون 13 برو ماكس" 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة "آيفون 13" 6.1 إنش، كما تسعى شركة أبل إلى استحداث شاحن لا سلكي للهاتف، عبر تقنية "ماغسيف".
وفي السياق نفسه، تعمل تقنية "ماغسيف" عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن؛ حيث ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد، أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هو حاليا.
ومن الجدير بالذكر، أن تسريبات سابقة تحدثت عن أن "آيفون 13" سيشمل بطارية بعمر أطول وكاميرات محسّنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.