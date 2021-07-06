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"الزكاة" تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

منذ 49 دقيقة
1886
"الزكاة" تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

الرياض (صدى):
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في العاشر من شهر يوليو الجاري كحدٍ أقصى.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني ، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقعها الالكتروني.

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

الاستحقاق
المكلفين
ضريبة الاستقطاع
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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