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اختفاء طائرة روسية على متنها 29 شخصًا

منذ ساعة
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اختفاء طائرة روسية على متنها 29 شخصًا

موسكو (صدى):
كشفت وسائل أنباء، اليوم الثلاثاء، عن فقدان طائرة روسية تقل 29 شخصا في الشرق الأقصى بروسيا.

وذكرت إن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية عندما كانت تحاول الهبوط؛ حيث قال المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ، أنه لم يتمكن المطار من الاتصال بالطائرة An-26 في كامتشاتكا في الوقت المحدد، وكان هناك 29 شخصًا على متنها.

وأشار إلى أن الفريق التشغيلي التابع لوزارة الطوارئ الروسية، ورجال الإنقاذ في فرقة البحث والإنقاذ، وأفراد وحدة الإطفاء والإنقاذ المتخصصة، بالإضافة إلى أطباء المركز الإقليمي لطب الكوارث، يستعدوا للبحث على متن مروحية مي-8، وإذا لزم الأمر، من الممكن استدعاء إيل-38 من مطار يليزوفو، وكذلك رجال الإنقاذ في قاعدة البحث والإنقاذ الإقليمية من ماغادان.

روسيا
طائرة روسية
برج مراقبة
فقدان طائرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14491
منذ دقيقتين
هذول ملّوا من الطيران في الاجواء ودّهم يهبطوا في بطن الأرض ويستقروا

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د محمد ماجد بخش
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