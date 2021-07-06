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حبس مهندسة صفعت طليقها على وجهه أمام زملائه

منذ ساعتين
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حبس مهندسة صفعت طليقها على وجهه أمام زملائه

القاهرة (صدى):
أقدمت ممرضة مصرية على ضرب طليقها وصفعه على وجهه دخل مقر عمله بالقاهرة، بسبب خلافات زوجية بينهما

تفصيلا، تقدم الزوج ببلاغ ضد مطلقته واتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب أمام زملائه، عندما توجهت إليه في مقر عمله ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلافات الزوجية بينهما وطلبها زيادة نفقة أطفاله.

وعندما طلب منها الزوج الحديث في هذه الأمور في وقت لاحق وخارج مكان عمله، انفعلت وصفعته على وجهه أمام المتواجدين معه بالمكان من زملائه، ليتدخل أحدهم ويمنعها من استكمال تعديها عليه.

وقضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة مهندسة بالحبس شهر وكفالة 5000 جنيه لاتهامها بضرب طليقها وصفعه على وجهه دخل مقر عمله بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

حبس
بلاغ
الزوج
مهندسة

التعليقات

اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 394
منذ 40 دقيقة
لا لا..
الحياة. وسؤ العشرة أن وصلت التعدي بالضرب والاذى المفارق خير.
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 394
منذ 40 دقيقة
لا لا..
الحياة. وسؤ العشرة أن وصلت التعدي بالضرب والاذى المفارق خير.
الملل
الملل عدد التعليقات : 585
منذ 11 دقيقة
هي مهندسه او ممرضه
الله ياخذكم كذابين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130204
منذ 10 دقائق
على نفسها جنت براقش الحمقاء ، المهبوله المولعه ..

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أحدث التعليقات

محمد
عايزة زباين عايزة خرفان
انا انا
توتير فضحك
د محمد ماجد بخش
فيل على الفاضي
أبو طلال
الحمدلله كل من زار هذا البلد شاف عكس مايقول الحساد دام عزك ياوطن
د محمد ماجد بخش
من الفواكه الرومانسية الجيدة النادرة القليلة

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