حبس مهندسة صفعت طليقها على وجهه أمام زملائه

القاهرة (صدى):
أقدمت ممرضة مصرية على ضرب طليقها وصفعه على وجهه دخل مقر عمله بالقاهرة، بسبب خلافات زوجية بينهما
تفصيلا، تقدم الزوج ببلاغ ضد مطلقته واتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب أمام زملائه، عندما توجهت إليه في مقر عمله ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلافات الزوجية بينهما وطلبها زيادة نفقة أطفاله.
وعندما طلب منها الزوج الحديث في هذه الأمور في وقت لاحق وخارج مكان عمله، انفعلت وصفعته على وجهه أمام المتواجدين معه بالمكان من زملائه، ليتدخل أحدهم ويمنعها من استكمال تعديها عليه.
وقضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة مهندسة بالحبس شهر وكفالة 5000 جنيه لاتهامها بضرب طليقها وصفعه على وجهه دخل مقر عمله بسبب الخلافات الزوجية بينهما.