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ولي العهد يأمر بنقل ضحية بتر القدم في ظهران الجنوب عبر الإخلاء الطبي

منذ ساعة
2489
ولي العهد يأمر بنقل ضحية بتر القدم في ظهران الجنوب عبر الإخلاء الطبي

الرياض (صدى):
وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل مواطن تعرض لحادث في ظهران الجنوب، تسبب بكسر في قدمه وتمزق في الشرايين والأوردة، أدى بعد ذلك إلى بتر قدمه، بطائرة إخلاء طبي من مستشفى الملك خالد بنجران إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

ومن المقرر أن ينقل المواطن بطائرة الإخلاء الطبي عند توفر سرير، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بحسب الوطن

كان المواطن قد تعرض لحادث من قبل سيارة أثناء وقوفه، لتقديم المساعدة لعدد من أبطال الحد الجنوبي، الذين تعطلت بهم سيارتهم على جانب الطريق الدولي، الرابط بين ظهران الجنوب ونجران، و أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة وكسور، أجرى على إثرها عملية جراحية عاجلة.

وتقرر على الفور بتر قدم بمستشفى الملك خالد بنجران.

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ولي العهد
الإخلاء الطبي
ضحية بتر القدم

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