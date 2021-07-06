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ارتفاع أسعار النفط وزيادة مخاوف الأسواق

منذ 44 دقيقة
1802
ارتفاع أسعار النفط وزيادة مخاوف الأسواق

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بتحركات أوسع عبر فئات الأصول، حيث يعتقد المستثمرون في الأصول الحساسة للتضخم أنه سيتم تشديد سوق النفط الخام بعد فشل "أوبك+" في الاتفاق على صفقة لزيادة الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارًا للمرة الأولى منذ 2018 هذا الأسبوع؛ مما أدى إلى ارتفاع أسهم الطاقة العالمية، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة افتتاح الأسواق الأميركية من عطلة، وانحدر منحنى العائد.

ويؤدي إلغاء المحادثات إلى تشديد شروط إمداد النفط الخام والضغط التصاعدي على الأسعار، على الأقل في المدى القريب؛ مما يؤجج أكثر المخاوف التضخمية الأوسع التي تتحدى البنوك المركزية والأصول المحفوفة بالمخاطر.

 

 

أسعار النفط
خام برنت
أوبك بلس
مخاوف الأسواق

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سعودي
المملكه العربيه السعوديه والإمارات عينان في رأس نحن أهل واخوان وشعب واحد وهذا مايزعل أعداء الخليج العربي شتات الشمال والاخونج
الاصيل2007
الله يرحمهم جميع ويغفرلهم
د محمد ماجد بخش
المرأة التي جددت دور الخنساء
د محمد ماجد بخش
يعوز لها وعظ
سلطان
لله درك عشت وعاش من رباك اعتقد من يكرهك هو يكره دينه ومليكه ووطنه هو عدو للوطن وحكامه حفظهم الله

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