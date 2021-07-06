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منى واصف تثير الجدل بإطلالة شبابية جذابة (صورة)

منذ 45 دقيقة
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منى واصف تثير الجدل بإطلالة شبابية جذابة (صورة)

دمشق (صدى):
أثارت الفنانة السورية، منى واصف، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في صورة بصحبة عدد من الفنانين بإطلالة شبابية، جعلت من الصعب التعرف عليها.

ونشر الفنان السوري مصطفى الخاني صورة عبر "إنستغرام"، والتي ظهر فيها مع الفنانة السورية منى واصف والنجمة دانا جبر؛ معلقًا عليها: "مع ست الكل الغالية منى واصف، دانا جبر"، وقد التُقطت الصورة في قرية سورية صغيرة في ريف دمشق.

وظهرت الفنانة السورية، الملقبة بـ "السنديانة" في الصورة بإطلالة شبابية صيفية تضج بالحيوية، وبحركاتها العفوية وضحكتها التي بعثت طاقة إيجابية في نفوس المشاهدين، فيما لم يشر الفنان السوري إلى تفاصيل حول الصورة أو سببها سواء كان عملاً فنياً أم لقاء على سبيل الصداقة.

مصطفى الخاني
إطلالة شبابية
منى واصف
دانا جبر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14490
منذ 14 دقيقة
المرأة التي جددت دور الخنساء

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سعودي
المملكه العربيه السعوديه والإمارات عينان في رأس نحن أهل واخوان وشعب واحد وهذا مايزعل أعداء الخليج العربي شتات الشمال والاخونج
الاصيل2007
الله يرحمهم جميع ويغفرلهم
د محمد ماجد بخش
المرأة التي جددت دور الخنساء
د محمد ماجد بخش
يعوز لها وعظ
سلطان
لله درك عشت وعاش من رباك اعتقد من يكرهك هو يكره دينه ومليكه ووطنه هو عدو للوطن وحكامه حفظهم الله

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