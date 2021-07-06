منى واصف تثير الجدل بإطلالة شبابية جذابة (صورة)

دمشق (صدى):
أثارت الفنانة السورية، منى واصف، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في صورة بصحبة عدد من الفنانين بإطلالة شبابية، جعلت من الصعب التعرف عليها.
ونشر الفنان السوري مصطفى الخاني صورة عبر "إنستغرام"، والتي ظهر فيها مع الفنانة السورية منى واصف والنجمة دانا جبر؛ معلقًا عليها: "مع ست الكل الغالية منى واصف، دانا جبر"، وقد التُقطت الصورة في قرية سورية صغيرة في ريف دمشق.
وظهرت الفنانة السورية، الملقبة بـ "السنديانة" في الصورة بإطلالة شبابية صيفية تضج بالحيوية، وبحركاتها العفوية وضحكتها التي بعثت طاقة إيجابية في نفوس المشاهدين، فيما لم يشر الفنان السوري إلى تفاصيل حول الصورة أو سببها سواء كان عملاً فنياً أم لقاء على سبيل الصداقة.