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بالفيديو.. مختص: كود البناء السعودي لايرفع من سعر البناء

منذ ساعة
2033
بالفيديو.. مختص: كود البناء السعودي لايرفع من سعر البناء

الرياض (صدى):
أكد المهندس المعماري كمال عناني، على أن كود البناء السعودي يهدف إلى السلامة العامة ومتانة واستقرار وثبات المباني السكني.

وقال عناني لقناة " الإخبارية " : من أهم أهداف رؤية 2030 هي جودة حياة المواطن التي تبدأ بالسكن الذي يعيش فيه، حيث يفرض كود البناء إلزامي على شركات المقاولات وراغبي البناء.

وأضاف : ابتداء من المقاول والمالك والاستشاري والمشرف نظمها كود البناء السعودي ليعرف كل شخص واجباته وحقوقه.

وتابع أن كود البناء لا يرفع من سعر البناء بسبب أن المباني في السابق كانت تخضع لكود البناء بطبيعتها وكان موجود سابقًا ولكن الآن أصبح إلزامي.

ويذكر أنه بدأ تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة، الخميس الماضي وذلك لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

كود البناء
كود البناء السعودي
كمال عناني

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