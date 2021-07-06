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صورة من جدة عمرها أكثر من 100 عام
منذ 55 دقيقة
769
1
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التعليقات
؟؟
عدد التعليقات : 219
منذ 8 دقائق
اول ظهور لتجار جده
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الراجل دا تحفة
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عبد الله الجدعاني المفروض عودته للوحده مكانه الدرجة الاولى
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اكذب واحد بالسعوديه ام زكي مسلمه الكذاب ايهب يا وجهه بالله هذا مسلم !!!!! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الصِّدْقَ يَهدِي...
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الحقيقه حبيت مرابط اكثر لاعب محترم وفنان وفوق هذا قوه ناعمه يدافع عن المملكه بالمحافل الدوليه مع ان الان انهى عقده مع النصر واتمنى...
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