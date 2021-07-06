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رئيس "موديرنا": سلالات أكثر تعقيدا قادمة

منذ 11 دقيقة
1277
رئيس "موديرنا": سلالات أكثر تعقيدا قادمة

باريس (صدى):
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" والباحث الفرنسي في مجال الهندسة الكيميائية، ستيفان بانسيل، بأن فيروس كورونا لن يختفي من كوكب الأرض، وأن هناك عدة سلالات متحورة أكثر تعقيدا سيشهدها العالم في الأشهر القادمة.

وقال بانسيل: "عندما تتكاثر السلالات لن تكون اللقاحات قادرة على الاستمرار لعدة سنوات، لأن الفيروس يتغير عن الفيروس الأصلي ومن ثم فإن اللقاح يكون أقل فعالية من الانجراف الجيني للفيروس".

وأضاف: "سيستمر الوباء لمدة عام أو عامين آخرين مع دورات من السلالات التي ستؤدي إلى عمليات سحب متكررة، ثم تأتي فترة استقرار".

وتابع: "ستنتهي فترة الوباء، والتطور السريع للفيروس والعدوى الواسعة المستمرة تقريبًا بحلول نهاية عام 2022 وسيكون هناك المزيد من اللقاحات على الكوكب أكثر من الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم أو الحصول على جرعة معززة".

كورونا
فيروس كورونا
شركة موديرنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حاولت ان تكيد له ، فكادت لنفسها .. اعمتها الغيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله مع اهل الفشخره المبعوصه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله يا مرابط ، قلت الحقيقه ..
اسماء
ضاحي خبيث لايضحك عليكم
زائر
لها حل وسهل مثل كل مره وزارة الرياضة تدفع عنهم ويحطونها بحجه اخذها من مخصص النقل التلفزيوني

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