نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 38 دقيقة
1417
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45414، العملة مقابل الريال الواحد 0.22451

- الدولار: 375117، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69912

- دينار أردني: 5.29086، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.45426 مقابل الريال الواحد 0.08030

- دينار بحريني: 9.94868، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.03026، مقابل الريال الواحد 0.97063

-الدرهم المغربي: 0.42072 مقابل الريال الواحد 2.37930

- الجنيه المصري: 0.23923، مقابل الريال الواحد 4.18008

الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حاولت ان تكيد له ، فكادت لنفسها .. اعمتها الغيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله مع اهل الفشخره المبعوصه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله يا مرابط ، قلت الحقيقه ..
اسماء
ضاحي خبيث لايضحك عليكم
زائر
لها حل وسهل مثل كل مره وزارة الرياضة تدفع عنهم ويحطونها بحجه اخذها من مخصص النقل التلفزيوني

أخر الأخبار

رئيس "موديرنا": سلالات أكثر تعقيدا قادمة
رئيس "موديرنا": سلالات أكثر تعقيدا قادمة
منذ 11 دقيقة 1268
فيديو.. نمر يتجول أعلى سطح منزل والحياة الفطرية تتدخل
فيديو.. نمر يتجول أعلى سطح منزل والحياة الفطرية تتدخل
منذ 28 دقيقة 1551
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 38 دقيقة 1417
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ 48 دقيقة 1475
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 59 دقيقة 1479
ضاحي خلفان: "المملكة هي الإمارات والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون"
ضاحي خلفان: "المملكة هي الإمارات والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون"
منذ ساعة 1760
وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "تمكين للتقنيات"
وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "تمكين للتقنيات"
منذ ساعة 1635
الحج والعمرة: لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم
الحج والعمرة: لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم
منذ ساعة 1647
النصر ممنوع من تسجيل الصفقات الجديدة بقرار من الفيفا
النصر ممنوع من تسجيل الصفقات الجديدة بقرار من الفيفا
منذ ساعة 2405
"حمد الرقيب وأولاده" توفر فرص تدريبية بالخبر
"حمد الرقيب وأولاده" توفر فرص تدريبية بالخبر
منذ ساعتين 1682