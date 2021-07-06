أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45414، العملة مقابل الريال الواحد 0.22451
- الدولار: 375117، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.69912
- دينار أردني: 5.29086، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.45426 مقابل الريال الواحد 0.08030
- دينار بحريني: 9.94868، مقابل الريال الواحد 0.10052
- الريال القطري: 1.03026، مقابل الريال الواحد 0.97063
-الدرهم المغربي: 0.42072 مقابل الريال الواحد 2.37930
- الجنيه المصري: 0.23923، مقابل الريال الواحد 4.18008