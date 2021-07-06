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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ 59 دقيقة
1479
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حاولت ان تكيد له ، فكادت لنفسها .. اعمتها الغيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله مع اهل الفشخره المبعوصه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله يا مرابط ، قلت الحقيقه ..
اسماء
ضاحي خبيث لايضحك عليكم
زائر
لها حل وسهل مثل كل مره وزارة الرياضة تدفع عنهم ويحطونها بحجه اخذها من مخصص النقل التلفزيوني

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